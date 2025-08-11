Essen: 34-jährige Kim K. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45276 E.-Steele: Seit heute Morgen (11. August) wurde Kim K. vermisst.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/34-jaehrige-kim-k-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

Die 34-Jährige wurde wohlbehalten in Essen angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SoKo

