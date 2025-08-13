Essen: 19-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

45329 E.-Altenessen-Nord:

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (13. August) wurde der Polizei auf einem Parkplatz an der Bischoffstraße ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen gemeldet. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 1:30 Uhr informierte die Feuerwehr Essen die Polizei über eine schwer verletzte Person auf einem Parkplatz an der Bischoffstraße. Bei Eintreffen der Polizei versorgten Kräfte des Rettungsdienstes bereits einen 19-jährigen Deutschen, der Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten hatte. Der Essener wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Nach Zeugenaussagen flüchtete ein unbekannter Mann vom Tatort. Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar.

Wer Angaben zum Tathergang oder zur Identität des unbekannten Mannes machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

