Essen: 19-Jähriger erleidet Stichverletzungen - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwoch (13. August) wurde der Polizei ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen an der Bischoffstraße gemeldet. Zunächst war der Tatverdächtige flüchtig. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die eingerichtete Mordkommission der Polizei Essen konnte durch intensive Ermittlungsarbeit bereits am Folgetag einen 16-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit festnehmen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand traf sich der 16-jährige Deutsche gegen 1:30 Uhr mit vier Personen, darunter auch der 19-jährige Essener auf dem Parkplatz an der Bischoffstraße. Es kam zum Streit, woraufhin der 16-jährige Deutsche mit einer Stichwaffe auf den 19-Jährigen eingewirkt hat. Die Hintergründe des Treffens als auch der Auseinandersetzung sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Der Jugendliche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen heute (14. August) einem Haftrichter des Amtsgerichtes Essen vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. /ruh

