Erste Abschlüsse von Notfallsanitätern

Die Absolventen haben in den drei Jahren rund 4600 Stunden Theorie und Praxis gehabt - darunter Praktika auf Rettungswagen und in verschiedenen Krankenhäusern, sagt ein Sprecher. Mit der gemeinsamen Schule wollen Mülheim und Oberhausen für ausreichend Nachwuchs im Rettungsdienst sorgen. Ab sofort soll jedes Jahr eine Klasse die Ausbildung erfolgreich absolvieren. Jährlich sollen jeweils sechs bis neun Azubis der beiden Feuerwehren mit der Ausbildung starten. Freie Plätze, die von den beiden Feuerwehren nicht benötigt werden, können andere Städte oder Hilfsorganisationen bekommen - unter den Absolventen des ersten Ausbildungsjahrgangs sind zum Beispiel auch zwei Teilnehmer vom Deutschen Roten Kreuz in Essen gewesen.