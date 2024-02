Entdeckerpass zur Route Industriekultur

Hier gibt es Infos zu allen 27 Ankerpunkten, 17 Panoramen und 13 Siedlungen der Route. In diesem Jahr gibt es für Entdecker eine besonders attraktive Belohnung, heißt es. Wer seinen Entdeckerpass an mindestens acht Ankerpunkten abstempeln lässt, kann sich eine Belohnung im Besucherzentrum Ruhr auf dem Welterbe Zollverein in Essen oder im Besucherzentrum Hoheward in Herten/Recklinghausen abholen. Im Jubiläumsjahr gibt es eine Powerbank (nur solange der Vorrat reicht). Der kostenlose Entdeckerpass liegt an den Ankerpunkten der Route sowie an zahlreichen touristischen Informationsstellen der Metropole Ruhr, kulturellen Standorten wie Bibliotheken und Volkshochschulen sowie an Radstationen aus.

Das sind die Ankerpunkte der Route Industriekultur:

Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, Eisenbahnmuseum Bochum, Jahrhunderthalle Bochum

Dortmund: DASA Arbeitswelt Ausstellung, Kokerei Hansa, Zeche Zollern

Duisburg: Innenhafen Duisburg, Landschaftspark Duisburg-Nord, Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

Essen: Unesco-Welterbe Zollverein, Villa Hügel

Gelsenkirchen: Nordsternpark

Hagen: LWL-Freilichtmuseum, Hohenhof

Hamm: Maximilianpark

Mülheim: Aquarius Wassermuseum

Oberhausen: Gasometer, Peter-Behrens-Bau, St. Antony Hütte

Ennepe-Ruhr-Kreis: Henrichshütte Hattingen, Zeche Nachtigall in Witten

Kreis Recklinghausen: Zeche Ewald in Herten, Chemiepark Marl, Umspannwerk Recklinghausen, Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop

Kreis Unna: Lindenbrauerei in Unna

Kreis Wesel: Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort

Das Jubiläumsjahr startet am 29. Mai mit einem Festakt auf dem Welterbe Zollverein - auf den Tag zweieinhalb Jahrzehnte, nachdem dort die Route offiziell eröffnet wurde. Und auch die ExtraSchicht feiert das Jubiläum am 1. Juni mit.