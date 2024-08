Sonderspenden zum Jubiläum der Sparkassenstiftung

Wir verzichten auf eine Jubiläumsfeier, heißt es. Stattdessen wird zusätzliches Geld an die Mülheimer ausgeschüttet. Vereine und Einrichtungen sind aufgerufen, neue Projekte in Angriff zu nehmen und einen Antrag auf Unterstützung an die Sparkassenstiftung zu richten. Hier gibt es alle Infos.





Die Sparkasse hat die Stiftung im September 1999 gegründet, mit dem klaren Ziel, das soziale Umfeld in der Stadt zu fördern. Auch Jugend und Jugendhilfe, Kultur und Bildung, Umweltschutz und Sport werden gefördert. Im Gründungsjahr hatte die Stiftung ein Vermögen von umgerechnet 792.500 Euro. Mittlerweile liegt es bei knapp 3,8 Millionen Euro. Bis Ende 2023 wurden insgesamt 220 Projekte gefördert.