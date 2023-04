Entdeckerpass in neuem Design

Über die industriekulturellen Attraktionen der Route Industriekultur bekommen wir im Entdeckerpass wie gewohnt hintergründige Infos. So lässt sich ein Tagesausflug im Ruhrgebiet ganz leicht planen. Darunter ist zum Beispiel Zollverein in Essen und die Siedlung Eisenheim in Oberhausen. Wie in den Jahren davor können wir im Entdeckerpass Stempel sammeln. Wenn wir acht verschiedene Orte besucht haben, können wir uns unter Vorlage des Passes im Besucherzentrum auf dem Zollverein-Gelände oder im Besucherzentrum Hoheward einen Kaffeebecher und Espressobohnen der Dortmunder Rösterei Neues Schwarz abholen.

Neu sind Angaben zu Barrierefreiheit und zur Anfahrt der einzelnen Orte mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Dazu kommen spezielle Infos für Radfahrer. Außerdem wird in der Broschüre die App "Perspektivwechsel - Ruhrgebietsgeschichte erleben" vorgestellt.

Den Entdeckerpass bekommen wir an allen Ankerpunkten der Route, verschiedenen Info-Stellen, Bibliotheken, Volkshochschulen und Radstationen. Möglich ist es auch, sich den Entdeckerpass herunterzuladen.