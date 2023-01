Eiskalter Antrag - Skispringen am Flughafen Essen-Mülheim

Nachdem – bedingt durch den Klimawandel – die klassischen Wintersportorte in Deutschland aufgrund von Schneemangel ihre Bedeutung verlieren, könnte Mülheim im Ruhrgebiet die Nummer 1 im Skispringen werden, heißt es im Antrag der Satirepartei. Die Errichtung einer Großschanze für den Skisport hätte vermutlich großes touristisches und wirtschaftliches Potential weit über dem eines Weiterbetriebs des Flughafens und könnte dank Kunstschnee ganzjährig betrieben werden, so "Die Partei". Die kühlende Wirkung des Kunstschnees könne zudem dazu beitragen, Rückstände in Sachen „Klimaschutz“ in Mülheim auszugleichen. Mülheims Nachbarstadt Essen zeige bereits mit dem Eisstockschießen ohne Eis, dass man für eine solche Idee nur cool genug sein muss, steht in der Vorlage für die heutige Bezirksvertretung.