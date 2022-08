Einblicke in Mülheimer Geschichte werden vertieft

Oberbürgermeister Buchholz und die Rektorin der Uni haben die Kooperation jetzt per Unterschrift besiegelt. Das Stadtarchiv unterstützt in Zukunft den Lehrstuhl für Landesgeschichte der Rhein-Maas-Region an der Uni. Die Ergebnisse sollen in wechselseitigen Vorträgen an der Uni und im Mülheimer Haus der Stadtgeschichte der Öffentlichkeit vorgestellt werden. So könnten auch die Mülheimer von der Zusammenarbeit profitieren und mehr über die Vergangenheit der Stadt erfahren.