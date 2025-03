Weg für Telenotarzt ist frei

Wenn in medizinischen Notfällen kein Notarzt vor Ort ist, sollen Rettungssanitäter einen Notarzt über Handy, Funk und Video künftig zuschalten können. Unter Anweisung können Patienten untersucht und Diagnosen gestellt werden. Den Telenotarzt soll es zusätzlich geben - andere Notärzte sollen nicht durch ihn ersetzt werden. Es werde kein Notarzt weniger rausgeschickt, sagt die Feuerwehr. Der Telenotarzt soll etwas Entlastung schaffen. Die Zahl der Einsätze von Rettungswagen hätte sich in den vergangenen 25 Jahren vervierfacht. Zum Beispiel reiche es bei vielen Krankentransporten aus, wenn ein Arzt diesen über eine Videoschalte begleitet. Bisher sind oft Notärzte an Bord von Krankenwagen, die anderswo möglicherweise dringender benötigt werden.