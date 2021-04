Eigentum rechnet sich

Bei uns sind die Kaufpreise für Wohnungen noch moderat, auch wenn es in anderen Ruhrgebietsstädten wie zum Beispiel Oberhausen noch günstiger geht. Viele andere deutsche Großstädte liegen mit ihren Preisen aber deutlich über Mülheim. Vor allem im letzten Jahr haben diese stark angezogen, so dass Käufer im Vergleich zu Mietern in vielen Fällen draufzahlen. Auf immowelt lag der Durchschnittswert der Angebotspreise für Wohnungen zwischen 80 und 120 Quadratmeter in den letzten zwölf Monaten bei 194.000 Euro. Die Finanzberater des Portals haben eine Finanzierung über 15 Jahre ausgerechnet und sind dabei auf eine monatliche Rate von 580 Euro gekommen. Vergleicht man das mit der Miete für eine gleich große Wohnung in Mülheim sind das 50 Euro Unterschied. Die Nettokaltmiete bei Neuvermietung würde nämlich laut immowelt im Schnitt bei 630 Euro liegen. Auf Dauer wäre eine Eigentumswohnung damit günstiger als eine Mietwohnung.