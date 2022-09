Eckpunkte für Vallourec-Sozialtarifvertrag stehen

Die IG Metall sagt, wir haben das Beste für die Mitarbeiter in den Werken in Mülheim und Düsseldorf herausgeholt. Für die Grundabfindung wurde der Faktor 1,25 angesetzt. Damit und mit den Jahren der Betriebszugehörigkeit wird das Bruttomonatsentgelt berechnet. Laut Gewerkschaft ist das ein sehr hoher Faktor. Dazu gebe es zusätzliche Beiträge, z.B. für Kinder, Schwerbehinderung, Pflege von Angehörigen und Härtefälle. Nicht zuletzt bekommen Gewerkschaftsmitglieder einen Bonus von 10.000 Euro, wenn sie zu einem Stichtag im Mai Mitglied waren. Für einen Verkauf des Grundstücke könnte noch einmal extra Geld fließen, heißt es. Viele Einzelheiten müssten aber noch geklärt werden. In den Werken in Mülheim und Düsseldorf arbeiten noch rund 2.400 Beschäftigte. Sie sollen bis Ende 2023 geschlossen werden.