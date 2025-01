Mammutaufgabe: Abriss der Vallourec-Hallen gestartet

Die Fläche an der Grenze Styrum und Dümpten ist mehr als 33 Hektar groß. Dafür sollen fast alle alten Gebäude abgerissen werden. Die Stadt unterstützt den Entwickler und möchte "zügig neue Arbeitsplätze schaffen". Parallel dazu läuft schon die politische Diskussion in den Bezirksvertretungen 1 und 2. Am 4. Februar wird sich der Planungsausschuss intensiv mit der Zukunft des alten Vallourec-Geländes beschäftigen. Fachgutachten sind bereits in Arbeit. Bald soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auch die Öffentlichkeit beteiligt werden.