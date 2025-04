Mülheims Industrie produziert massiv weniger

Die schwache Wirtschaftslage setzt den Betrieben in Mülheim stark zu – Laut Landesstatistikamt IT.NRW haben die Betriebe in Mülheim 2024 rund 35 Prozent weniger produziert als noch im Jahr davor. Diese Abnahme ist so stark wie in keiner anderen Stadt in NRW.