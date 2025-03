Statistik: Zahl der Verheirateten sinkt deutlich

Damit liegt Mülheim leicht überm Landesschnitt. Dabei gibt es im Revier große Unterschiede. In den Kreisen sind im Schnitt 54 Prozent der Einwohner verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft. Am geringsten ist die Quote in den Revierstädten Bochum und Dortmund mit knapp 47 Prozent. Insgesamt gesehen ist der Anteil der Verheirateten in den letzten Jahrzehnten in NRW deutlich gesunken. 1970 lag der Anteil der Verheirateten im NRW-Schnitt noch bei 70 Prozent.