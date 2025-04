E-Mobilität: Mehr Ladesäulen für Mülheim

Die Standorte sind am William-Shakespeare-Ring in Holthausen, am Broicher Waldweg und auf dem Saarnberg. Bis Ende April sollen insgesamt 26 Ladesäulen an den Start gehen. Später im Jahr sollen weitere folgen. Die Auswahl der Standorte erfolgte mit Hilfe von Befragungen über die medl-Homepage. Die meisten Standorte sollen demnach auch in Wohngebieten entstehen. Tagsüber darf ein Auto zum Laden maximal vier Stunden abgestellt werden, nach 18 Uhr gibt es keine Zeitbeschränkung. Pro Ladepunkt können Autos mit bis zu 22 Kilowatt geladen werden. Bezahlt werden kann der Ladevorgang über alle gängigen digitalen Methoden, heißt es. Ende April soll es dann in Mülheim 88 öffentliche Ladepunkte für E-Autos geben. Bislang hinkt unsere Stadt bei dem Thema deutlich hinterher. In einer Studie des Verbands der Automobilindustrie lag Mülheim zuletzt bei der Dichte von Ladepunkten bundesweit auf dem letzten Platz.