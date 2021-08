Duisburg und Bochum besonders günstig

Demnach zahlen Autofahrer in Duisburg und Bochum rund 2,80 Euro. In Essen und Dortmund sind es drei Euro. Am teuersten ist das Parken in Hamburg und München. Hier werden im Schnitt sechs Euro fällig. Nicht im Vergleich tauchen Städte wie Oberhausen auf. Hier ist das Parken noch billiger. In Oberhausen kosten die zwei Stunden auf den meisten öffentlichen Parkplätzen zwei Euro.