Baldeneysee: Parken kostet bald Geld

Zwischen 10 und 17 Uhr kostet eine Stunde 1,50 Euro. Die erste Viertelstunde ist kostenfrei. Ab der zweiten Stunde werden höhere Gebühren fällig. Ein Tagesticket schlägt mit 5 Euro zu Buche. Die Gebühren sollen voraussichtlich ab der zweiten Augustwoche erhoben werden. Dann sollen die Parkautomaten aufgestellt und betriebsbereit sein. In den Jahren danach sollen die Gebühren immer zwischen Mitte April und Mitte Oktober fällig werden. Mit der neuen Regelung will die Stadt Essen etwas gegen die Überlastung der Parkplätze durch Ausflugsgäste tun. Die reisen bislang hauptsächlich mit dem Auto an.