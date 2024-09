Parkgebühren in Essen steigen deutlich

Im Gegenzug werden die ersten 15 Minuten kostenlos über eine sogenannte Brötchentaste. Neu ist, dass ab Januar auch am Baldeneysee Parkgebühren fällig werden. Hier führt die Stadt Essen eine sogenannte Freizeitzone ein. Von der Regelung sind insgesamt rund 600 Stellplätze in mehreren Bereichen betroffen. Eine Stunde Parken kostet ab nächstem Jahr 1,50 Euro, zwei kosten 3,90 Euro. Die Stadt begründet die Maßnahme damit, dass der Parkdruck immer stärker steige. Im Vergleich zu anderen Großstädten in NRW katapultiert sich die Stadt Essen damit in die Top 3.