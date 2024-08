Antrag: Strengere Kontrollen sollen SUV vertreiben

Die Deutsche Umwelthilfe fordert in Mülheim höhere Parkgebühren und auch strengere Regeln für das Parken. Vor allem für die Besitzer großer SUV müsse es teurer werden, fordert die Organisation in einem Antrag an die Stadt Mülheim und über 300 weitere Kommunen in Deutschland. Eine Stunde Parken müsse so teuer sein, wie ein Einzelfahrschein für Bus und Bahn, um Autofahren nicht zu begünstigen, heißt es darin. Grundsätzliche müsse es mehr Bezahl- und weniger kostenfreie Parkplätze in Mülheim geben - die Mehreinahmen könnte in den Ausbau von Geh- und Radwegen investiert werden, sagt die Umwelthilfe. Der Verein verweist auf mehr als 21.000 Menschen, die sich mit diesen Forderungen an ihn gewandt haben.

© FUNKE Foto Services - Frank Oppitz