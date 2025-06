Hitze-Index: Mülheim im Mittelfeld

Rund jeder Sechste ist im Sommer starker Hitze ausgesetzt, fast drei Viertel der Bewohner mäßiger Hitze und rund jeder Zehnte kommt halbwegs kühl durch den Sommer. Das sind auch übers Ruhrgebiet gesehen mittelprächtige Werte. Kühler ist es z.B. in Bochum, Dortmund und Essen. Heißer haben es die Einwohner von Oberhausen, Gelsenkirchen und Duisburg. Die Umwelthilfe hat für die Studie erstmals Satellitendaten ausgewertet und die durchschnittliche Temperatur der Oberflächen in einer Stadt berechnet. Berücksichtigt wurden auch, wie stark Oberflächen z.B. durch Straßen und Parkplätze versiegelt sind und wie hoch der Anteil an Naturflächen ist. Die heißesten Orte in Deutschland liegen allesamt in den Ballungsgebieten an Oberrhein und Main. Deutschland ist nach Angaben der Umwelthilfe überdurchschnittlich von der Erderwärmung betroffen. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts gab es in den letzten beiden Jahren jeweils rund 3.000 Tote durch Sommerhitze. Besonders ältere und kranke Menschen leiden unter hohen Temperaturen, heißt es.