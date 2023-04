Duisburg: Neue Straßenbahn fährt ab heute

Wer zwischen Duisburg City und Hüttenheim unterwegs ist, könnte das Glück haben, in diese neue Bahn zu steigen. Sie fährt auf der Linie der 903. Laut der Duisburger Verkehrsgesellschaft waren die alten Straßenbahnen so marode, dass ganz dringend neue her mussten. Teilweise seien ganze Linien ausgefallen. Die neuen Bahnen haben eine Länge von 34 Metern, 200 Sitz- und Stehplätze und sind breiter und gemütlicher als vorher. Die alten hatten nur Platz für 176 Sitz- und Stehplätzen bei einer Länge von knapp 32 Metern. Außerdem sind sie heller und technisch auf dem neuesten Stand - inklusive WLAN und Klimaanlage.

Erst einmal werden in den nächsten Wochen nur sieben der insgesamt 49 neuen Fahrzeuge eingesetzt. Nach und nach kommen dann immer mehr dazu. Die Kosten für die neuen Straßenbahnen liegen bei 135 Millionen Euro.