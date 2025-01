DVG warnt vor gefälschten QR-Codes

Entdeckt wurde es in der Linie U79, die zwischen Duisburg und Düsseldorf fährt. Dabei handelt es sich laut DVG um einen Betrugsversuch. Sie warnt davor, den QR-Code einzuscannen. Wer ein weiteres Plakat dieser Art entdeckt, wird gebeten, sich telefonisch unter 0203 60 44 555 oder per Mail unter kundenservice@dvg-duisburg.de zu melden. Die DVG hat bereits Strafanzeige gestellt.

Der Betrug mit QR-Codes nennt sich "Quishing" und kommt mittlerweile immer öfter vor. Zum Beispiel an Ladesäulen für E-Autos, Parkscheinautomaten oder auf gefälschten Strafzetteln an der Fensterscheibe. Um uns davor zu schützen, sollten wir einen QR-Code nur einscannen, wenn wir uns sicher sind, dass er auch wirklich echt ist. Über weitere Tipps informiert die Verbraucherzentrale: "Quishing": Falsche QR-Codes in Mails, Briefen, ÖPNV und Straßenverkehr | Verbraucherzentrale.de