Großer Einsatz wegen Rauch in U-Bahn-Station

Grund dafür war laut Feuerwehr, dass eine U-Bahn einen technischen Defekt hatte. Der Fahrer hatte den Rauch schon frühzeitig bemerkt und die Fahrgäste an einer anderen Station rausgelassen. Am Berliner Platz konnte er die Bahn auf ein Abstellgleis bugsieren. 40 Einsatzkräfte rückten an und konnten den Bereich zügig räumen. Offene Flammen gab es laut Feuerwehr zwar nicht, zwei Mitarbeiter der Ruhrbahn wurden aber durch die Rauchgase verletzt. Die Einsatzkräfte setzten Hochleistungslüfter ein, die U-Bahnen wurden umgeleitet. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Fahrgäste der Ruhrbahn und Besucher der U-Bahn-Station wurden offenbar nicht verletzt.