Unruhiger Sonntag für die Feuerwehr

Vor Ort im U-Bahnhof stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass eine defekte Bremse an einem Zug der Grund war. Nur zwei Stunden hatte die automatische Brandmeldeanlage des evangelischen Krankenhauses in der Wertgasse Alarm ausgelöst. In einem Patientenzimmer im 3. Obergeschoss war es zu einem Feuer gekommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Um 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einem Mehrfamilienhauses am Kohlenkamp in der Mülheimer Innenstadt alarmiert. Dort waren Plastikteile auf einer heißen Herdplatte in Brand geraten und hatten die betroffene Wohnung und das Treppenhaus verraucht. Bis 8 Uhr heute Morgen wurde die Feuerwehr dann noch zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen gerufen. In beiden Fällen handelte es sich laut Feuerwehr um Fehlalarme.