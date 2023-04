Duisburg: Mann nach Messerattacke gestorben

In Duisburg ist am Wochenende ein 35-jähriger Mann mit einem Messer attackiert worden und anschließend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Ostersonntag (09.04.).

© chalabala - stock.adobe.com