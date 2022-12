DUH: Gebühren für Anwohnerparken sollen steigen

Hier liegt die Jahresgebühr für einen Ausweis bei 30 Euro. Ähnlich liegt des Niveau in den umliegenden Ruhrgebietsstädten. Allein in Dortmund gibt es bislang Überlegungen den Preis anzuheben. Die neue Jahresgebühr ist allerdings noch offen. Die Obergrenze dürfen die Städte mittlerweile selbst festlegen. Die DUH kritisiert, dass bislang nur wenige Städte die Möglichkeit nutzen. Der Verein fordert für das Parken in Anwohnerzonen jährlich mindestens 360 Euro zu verlangen. Die höheren Einnahmen müssten in den Ausbau von Bus und Bahn sowie Rad- und Gehwegen fließen. In NRW sind die Ausweise in Bonn und Neuss mit bis zu 180 Euro am teuersten.