Dritter Blitzer-Anhänger in Oberhausen?

Ein dritter Anhänger wäre hauptsächlich für den Einsatz vor Kitas, Schulen und Seniorenheimen gedacht, sagt die Stadt. Sie prüft außerdem, ob für weitere Oberhausener Kreuzungen kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsblitzer nötig sind, weil es dort in letzter Zeit häufiger Unfälle gab. Bislang gibt es so eine Anlage nur in Sterkrade vorm Hallenbad.