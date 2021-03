1.100 Raser in knapp zwei Wochen erwischt

Der Blitzer-Anhänger war bislang auf der Mendener Brücke und der Kölner Straße in Saarn in Tempo 50-Zonen im Einsatz. Das neue Gerät besteht aus einer großen schwarzen Blechkiste mit Rädern. Obendrauf ist noch eine kleinere Kiste montiert. Das Ordnungsamt kann den Anhänger einfach hinter ein Fahrzeug hängen und da abstellen, wo geblitzt werden soll. Er funktioniert mit moderner Lasertechnik und kann in beide Richtungen blitzen. Gedacht ist er zur Unterstützung der festen Blitzer in Mülheim. Er soll überall dort stehen, wo Autofahrer häufig zu schnell unterwegs sind und die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist, heißt es.