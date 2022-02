Schwerpunktkontrollen an mehreren Tagen

Geplant ist, dass Ordnungsamt und Polizei bei den Kontrollen zusammenarbeiten. Die Maßnahmen sollen durch eine öffentliche Kampagne begleitet werden. Gemeint ist, dass zum Beispiel in den sozialen Medien davon berichtet wird. So sollen wir Mülheimer noch einmal für das Thema "Verkehrssicherheit" sensibilisiert werden und dafür, uns an die Verkehrsregeln zu halten.

Gleichzeitig hat das Ordnungsamt im Ausschuss noch einmal vorgestellt, was sowieso schon für dieses Jahr geplant ist: Wir haben uns für unsere Kontrollen die Schwerpunkte im Straßenverkehr vorgenommen, bei denen es um Gefahren oder besonders zu schützende Verkehrsteilnehmer geht, heißt es. Unter anderem soll es zweimal pro Woche Kontrollen rund um Grundschulen geben, um für sichere Schulwege zu sorgen. Außerdem ist das Ordnungsamt gerade dabei, eine eigene Fahrradstaffel aufzustellen. Und es gibt Pläne, einen zweiten Blitzer-Anhänger anzuschaffen, um Raser zu blitzen.