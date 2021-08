Mehr Kontrollen zum Schulstart

Dazu kommen die Fünftklässler, die auf eine weiterführende Schule gewechselt sind. Das bedeutet für viele einen neuen Schulweg und den vielleicht auch nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad oder dem Bus. Damit die Schulwege der Kinder so sicher wie möglich sind, will die Polizei die nächsten Wochen vermehrt kontrollieren. Das Tempo auf den Straßen soll überwacht werden. Außerdem wollen die Beamten Eltern-Taxis prüfen. Sie achten zum Beispiel darauf, ob Kinder richtig angeschnallt sind und sie in sicheren Bereichen aus den Autos gelassen werden. Wir haben gemerkt, dass es was bringt, wenn wir in dieser Zeit Präsenz an Schulen und auf den Schulwegen zeigen, heißt es. Kinder, aber vor allem Erwachsene halten sich dann eher an die Verkehrsregeln, sind insgesamt aufmerksamer, fühlen sich durch die Polizeipräsenz aber auch sicherer.