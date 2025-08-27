Dramatischer Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen

Sechs Personen, darunter ein Kleinkind, konnten aus dem Haus gerettet werden. 21 Menschen wurden vom Notarzt untersucht, vier wurden ins Krankenhaus gebracht. Danach machte sich die Feuerwehr daran, den Brand zu löschen. Weil der Rauch bis ins Dachgeschoss gezogen war und es im Keller ziemlich heiß war, hatten die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, einen schwierigen Einsatz. Sie mussten das Wohnhaus zeitweise immer wieder verlassen, bevor sie wieder reingehen konnten. Nach drei Stunden war der Brand vollständig gelöscht.

Die Bewohner können ihre Wohnungen vorerst nicht betreten und wurden von der Stadt Essen untergebracht.