Drachenboot-Indoor-Cup: Erneute Absage
Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 09:33
Der für November geplante Drachenboot-Indoor-Cup ist abgesagt. Eigentlich sollte das Event am 22. November im Hallenbad Süd über die Bühne gehen. Der Veranstalter DJK Ruhrwacht hat aber zu wenige Anmeldungen bekommen.
„Wir haben uns deshalb schweren Herzens entschlossen, das Event abzusagen“, heißt es. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung aber wieder stattfinden. Schon im letzten Jahr hatte die DJK Ruhrwacht die Traditionsveranstaltung abgesagt. Damals führte sie organisatorische Gründe an.