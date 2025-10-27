Navigation

Drachenboot-Indoor-Cup: Erneute Absage

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 09:33

Der für November geplante Drachenboot-Indoor-Cup ist abgesagt. Eigentlich sollte das Event am 22. November im Hallenbad Süd über die Bühne gehen. Der Veranstalter DJK Ruhrwacht hat aber zu wenige Anmeldungen bekommen.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Wir haben uns deshalb schweren Herzens entschlossen, das Event abzusagen“, heißt es. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung aber wieder stattfinden. Schon im letzten Jahr hatte die DJK Ruhrwacht die Traditionsveranstaltung abgesagt. Damals führte sie organisatorische Gründe an.

