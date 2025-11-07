Navigation

Dortmund: Messe Hund & Pferd startet

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 11:32

Von heute (9.11.) bis Sonntag läuft die Messe Hund & Pferd in Dortmund. Rund 60.000 Besucher kamen letztes Jahr zu der Messe.

© Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Mit dabei sind ungefähr 270 Pferde und 8.000 Hunde. Täglich von 10 bis 18 Uhr gibt es unter anderem Pferdeshows, Shopping-Angebote, Mitmach-Aktionen und Informationsangebote. Im Rahmen der Messe findet außerdem die Deutsche Meisterschaft im Dog Dancing statt – eine Hundesportart, bei der Mensch-Hund-Teams mit Choreografien antreten. Die Ticketpreise liegen bei 17 Euro für einen Erwachsenen. Tickets müssen online gekauft werden. 

