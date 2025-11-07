Dortmund: Messe Hund & Pferd startet
Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 11:32
Von heute (9.11.) bis Sonntag läuft die Messe Hund & Pferd in Dortmund. Rund 60.000 Besucher kamen letztes Jahr zu der Messe.
Mit dabei sind ungefähr 270 Pferde und 8.000 Hunde. Täglich von 10 bis 18 Uhr gibt es unter anderem Pferdeshows, Shopping-Angebote, Mitmach-Aktionen und Informationsangebote. Im Rahmen der Messe findet außerdem die Deutsche Meisterschaft im Dog Dancing statt – eine Hundesportart, bei der Mensch-Hund-Teams mit Choreografien antreten. Die Ticketpreise liegen bei 17 Euro für einen Erwachsenen. Tickets müssen online gekauft werden.