Digitales Angebot

Die evangelische Kirche in Mülheim beteiligt sich selbst mit einem Angebot. Der Kirchentag läuft digital und nicht zentral an einem Ort. Wer mag kann sich in die Veranstaltungen kostenfrei einloggen. Teilweise muss sich auch vorher angemeldet werden. Der Eröffnungsgottesdienst startet heute um 10 Uhr. Danach gibt es noch Veranstaltungen u.a. rund um Kirchenlieder, Glaube und Spiritualität oder Zivolcourage. Der Abschlussgottesdienst ist für Sonntag um 10 Uhr geplant.