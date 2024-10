Kirche St. Elisabeth offenbar gerettet

Das ehemalige Pfarrhaus und das Gemeindeheim bleiben laut Mitteilung in katholischer Hand. Das gelte auch für die Kita St. Elisabeth. Schon in diesem Monat möchten die Freikirche und die katholische Pfarrei zusammenarbeiten. Am 27. Oktober soll es einen ersten ökumenischen Gottesdienst geben und im Dezember einen gemeinsamen Adventmarkt an der Kirche. Noch bis vor kurzem war geplant, die Kirche aufzugeben oder komplett anders zu nutzen. Bis die Credo Gemeinde Saarn die Kirche nutzen kann, steht aber noch ein großangelegter Umbau an. Das Kirchengebäude soll aufwändig energetisch saniert und auch innen teilweise anders aufgeteilt werden. Die Planungen hierfür sind noch ganz am Anfang, heißt es.