Die Ritter kehren zurück

Mit dem Pfingst-Spektakulum kehrt das größte Mittelalter-Event in Mülheim in diesem Jahr zurück. Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es am kommenden Wochenende im MüGa-Park und Schloß Broich wieder mittelalterliche Shows, Ritterturniere und Handwerkskunst. In diesem Jahr ist das Event erstmals länger.

© MST - Mülheimer Stadtmarketing