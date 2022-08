Diakonie jetzt mit zwölf OGS-Standorten

Zuvor hatte die Stadt dort das OGS-Angebot selbst gestaltet. Die Diakonie hat damit jetzt die OGS-Trägerschaft an zwölf Mülheimer Schulen. Sie hat mit der Stadt eine neue Vereinbarung über den Rahmen des Angebots geschlossen. Zuletzt waren die Trägerschaften vor vier Jahren ausgeschrieben worden. Die Diakonie Mülheim hatte im Jahr 2004 die erste Schule übernommen, die OGS an der Grundschule an der Augustastraße in Styrum.