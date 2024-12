Berufskolleg Stadtmitte: OGS im Mittelpunkt

Am Berufskolleg Stadtmitte in Mülheim gibt es gleich mehrere Neuigkeiten. Es gibt mit Markus Mühlhausen einen neuen Schulleiter, und zwar für beide Standorte an der Von-Bock-Straße und Kluse. Außerdem wird es ab August 2025 einen neuen Bildungsgang "Sozialassistenz OGS" geben.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services