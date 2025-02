Anlaufstelle für Obdachlose öffnet auch am Wochenende

Die Mülheimer Diakonie reagiert auf die eisigen Temperaturen. Sie wird die Teestube in der Auerstraße zusätzlich jetzt auch am Wochenende (15./16. Februar) öffnen. Dort ist in Mülheim die zentrale Anlaufstelle für Obdach- und Wohnungslose.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services