DGB will Arbeitgeber an Inklusion erinnern

Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. In Mülheim und Mülheim hat er in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Denn der DGB-Arbeitskreis der Schwerbehindertenvertreter feiert sein 45-jähriges Jubiläum. Der Weg der Inklusion sei noch immer nicht am Ende, heisst es.

© industrieblick - stock.adobe.com