1. Mai: Kundgebung am Ringlokschuppen

Heute (1. Mai) lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund auch bei uns in Mülheim zur Maikundgebung ein. Die Traditions-Veranstaltung läuft ab 12 Uhr am Ringlokschuppen und in der MüGa.

© DGB Mülheim-Essen-Oberhausen