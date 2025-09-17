Navigation

Deutsche Bahn: ICE gestrichen - RB33 kommt zurück

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 09:48

Mit dem neuen Fahrplan der Bahn Mitte Dezember gibt es für Mülheim wichtige Änderungen im Fernverkehr. Offenbar verliert der Hauptbahnhof seine letzten ICE-Verbindungen.

Bei uns halten ohnehin nur noch zwei Linien, die direkt nach Hamburg bzw. nach Aachen fahren. Beide Linien sollen mit dem Fahrplanwechsel nicht mehr in Mülheim halten, berichtet das Eisenbahnmagazin in seiner aktuellen Ausgabe. Die Deutsche Bahn will den neuen Fahrplan im nächsten Monat offiziell veröffentlichen.

 

Im Regionalverkehr kommt dagegen in Kürze eine wichtige Verbindung für Pendler zurück. Der RB33 soll ab dem 14. Oktober wieder zwischen Duisburg und Essen fahren und dabei auch Mülheim Hauptbahnhof und Styrum ansteuern. Die Bahn hatte die Linie vor über einem Jahr wegen Bauarbeiten im Duisburger Hauptbahnhof gekappt.

