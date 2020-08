Deutlich weniger Touristen in Mülheim

In Mülheim übernachten wegen der Corona-Krise deutlich weniger Touristen als sonst. Das geht aus aktuellen Zahlen unserer Landesstatistiker (IT NRW) hervor. Demnach waren von Januar bis Juni diesen Jahres gerade einmal 23.800 Touristen in Mülheim.

© Gero Helm/FUNKE Foto Services