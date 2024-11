Ganz viel Kultur auf einer Karte

Die Karte kostet 49 Euro und ist vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 gültig. In Oberhausen sind zum Beispiel der Gasometer und die Ludwiggalerie mit einmalig kostenfreiem Eintritt dabei. In Mülheim kommen wir mit der Karte unter anderem einmal kostenlos ins Haus Ruhrnatur und in die Camera Obscura. Karten zum halben Preis gibt es zum Beispiel für die Internationalen Kurzfilmtage und die Extra Schicht. Die RuhrKultur.Card gibt es als analoge Karte oder auch als E-Card für das Smartphone. Sie ist ein Angebot der Ruhr Tourismus GmbH und des Regionalverbands Ruhr. Mehr Infos dazu gibt es hier.