Sommer 2024: Viele Gäste im Revier

Das hat der Landesverband Tourismus in einer Online-Umfrage rausgefunden. Fast drei Viertel der befragten Hotels gaben an, eine Auslastung von mindestens 50 Prozent zu haben. Fast die Hälfte der Hotels, Anbieter von Ferienwohnungen oder Campingplätze hat demnach sogar eine Auslastung von 60 Prozent und mehr. Hauptgründe dafür sind viele Gäste, die im Rahmen der Fußball-EM zu uns gekommen sind oder auch für Großkonzerte eine oder gleich ein paar Nächte bleiben. Unabhängig davon kommen mittlerweile auch immer mehr Menschen zu uns, um in den Sommerferien ein paar Tage Urlaub bei uns zu machen, sagt die Ruhr Tourismus.