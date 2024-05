Ruhrgebiet: Tourismusbranche erholt sich weiter

In Sachen Tourismus kommt das Ruhrgebiet weiter voran. In den ersten drei Monaten in diesem Jahr gab es 1,9 Millionen touristische Übernachtungen. Das geht aus einer neuen Auswertung der Ruhr Tourismus GmbH hervor.

