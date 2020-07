Deutlich mehr Autos auf unseren Straßen

Im Ruhrgebiet gibt es nur noch in Bottrop eine höhere PKW-Dichte. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Studie, die Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer durchgeführt hat. Die Liebe zum Auto sei bei uns nach wie vor ungebrochen und werde auch durch die Corona-Krise nur wenig ausgebremst, heißt es weiter. Laut der Auswertung hat sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Autos in Mülheim drastisch erhöht. Um fast 9.800 auf jetzt etwa 94.500. Busse und Bahnen seien für viele Menschen keine Alternative und als schlecht und teuer bewertet.