ADAC-Prüfcontainer kommt nach Mülheim

In der Prüfstation können ADAC-Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen. Bremsen, Stoßdämpfer und Außenbeleuchtung werden unter die Lupe genommen. Für ADAC-Mitglieder sind zwei der Prüfungen kostenlos, für Nicht-Mitglieder eine. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für erforderliche Vorprüfungen, heißt es. Ergänzend bietet der ADAC Nordrhein kostenpflichtige Zusatzleistungen an, zum Beispiel den ADAC Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen (mit Kältemittelfüllung R134a). Wer zum Auto-Check vorfahren möchte, muss sich vorab hier anmelden:





Telefon: 0221-4727-633 oder 0221-4727-91807





Hier sind die genauen Öffnungszeiten des Prüfcontainers: