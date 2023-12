Der neue Abfallkalender ist da

Die MEG hat den neuen Abfallkalender für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der kostenlose Kalender mit allen Abfuhrterminen von Müll liegt ab sofort in ausgewählten Servicecentern und Geschäften in Mülheim aus. Papierlose Alternativen gibt es in der App und auf der Website.

© Udo Geisler/MEG